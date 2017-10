Van der Mark zestiende bij MotoGP-debuut, nog geen wereldtitel Marquez

De Spaanse WK-leider Marquez had zich op het Sepang International Circuit kunnen verzekeren van het kampioenschap, maar moest zich tevredenstellen met de vierde plaats in Maleisië.

Daardoor moet de drievoudig wereldkampioen zijn feestje nog twee weken uitstellen tot de Grand Prix van Valencia. Marquez verdedigt in de afsluitende race van het MotoGP-seizoen een schier onoverbrugbare voorsprong van 21 punten op zijn Italiaanse belager Dovizioso.

Dovizioso vond zondag zijn Spaanse Ducati-teamgenoot Jorge Lorenzo en de Fransman Johann Zarco, de teamgenoot van Van der Mark bij Monster Yamaha Tech 3, naast zich op het podium in Maleisië.

Van der Mark

Van der Mark besloot zijn eerste race in de koningsklasse van de motorsport op de zestiende plek. De 25-jarige Zuid-Hollander begon zijn debuut vanaf de 22e en laatste positie, maar hield bij de finish nog twee coureurs achter zich. Door valpartijen haalden slechts achttien rijders de streep op Sepang.

De eerste Nederlander in de MotoGP sinds Jurgen van den Goorbergh in 2005 mocht debuteren vanwege de ziekte van de Duitser Jonas Folger. Van der Mark komt normaal gesproken uit in het WK Superbike namens Yamaha.

Vorige maand leek Van der Mark ook al zijn MotoGP-debuut te mogen maken als vervanger van de geblesseerde Valentino Rossi. De legendarische Italiaan herstelde echter wonderbaarlijk snel van een beenbreuk en kon daardoor toch van start in de Grand Prix van Aragon.

Bendsneyder

In de Moto3-klasse moest Bo Bendsneyder genoegen nemen met de tiende plaats op Sepang. De 18-jarige Rotterdammer had zich als vierde gekwalificeerd, maar kon in de race niet meedoen om de podiumplaatsen.

Bendsneyder streed in een groepje om plek vijf. Hij kwam echter niet verder dan de tiende plek, goed voor zes punten voor het WK. De Rotterdammer staat met 61 punten op de vijftiende plek in de WK-stand. Hij stapt na dit seizoen over naar de Moto2.

De Spanjaard Joan Mir pakte zijn tiende overwinning van dit seizoen, een evenaring van de prestatie die landgenoot Marquez in 2010 leverde in de lichtste klasse. De 20-jarige Honda-coureur had zich vorige week op Phillip Island in Australië al verzekerd van de wereldtitel. Mir zette zijn dominantie gewoon voort op Sepang, waar hij zijn landgenoot Jorge Martin (tweede) en de Italiaan Enea Bastianini (derde) naast zich kreeg op het podium.

Moto2

In de Moto2 pakte Franco Morbidelli de wereldtitel. De Italiaan was al voor de race zeker van de eindzege, omdat zijn Zwitserse rivaal Thomas Lüthi bij een val tijdens de kwalificatie zijn voet brak en daardoor niet kon meedoen.

De 22-jarige Morbidelli eindigde op Sepang als derde achter de Portugese winnaar Miguel Oliveira en de Zuid-Afrikaan Brad Binder.

Morbidelli won dit jaar acht Grands Prix, onder meer de TT van Assen, en eindigde elf keer op het podium. Hij is de eerste Italiaanse wereldkampioen in deze klasse sinds de inmiddels overleden Marco Simoncelli in 2008.