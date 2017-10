Jansen helpt Dodgers naar gelijke stand in World Series

De wedstrijd kwam pas in de zesde inning tot leven. Houston opende de score met hun eerste honkslag van de wedstrijd, een solo-homerun van George Springer. De Dodgers trokken de stand in de zevende inning gelijk en namen pas in hun laatste slagbeurt, met onder meer een homerun, de leiding.

Jansen moest in de negende inning de slagploeg van Houston van het lijf houden. Hij moest weliswaar een homerun toestaan, maar stelde de overwinning uiteindelijk wel veilig.

De finale van het Amerikaanse honkbalseizoen gaat zondag verder met de vijfde wedstrijd in de best-of-seven serie, die eveneens in Houston wordt gespeeld. De zesde en eventueel zevende wedstrijd zijn in Los Angeles.