Joshua verdedigt wereldtitel zwaargewicht in gevecht met uitdager Takam

De bokspartij om de wereldtitel in het zwaargewicht duurde langer dan verwacht. Takam hield lang stand tegen Joshua en kon soms ook zelf uitdelen. Het duurde tot de tiende ronde voor de beslissing viel.

In die tiende ronde won de Engelse wereldkampioen de partij met een technische knock-out. Takam gaf Joshua eerst nog goed partij, maar de moegestreden 36-jarige Fransman kon even later geen dekking meer geven, waarna Joshua zijn kans greep en enkele rake klappen uitdeelde. De scheidsrechter greep daarop in en beëindigde de wedstrijd.

Het is voor de 28-jarige Joshua zijn twintigste overwinning in de ring. In zijn gehele profloopbaan bokste hij ook twintig partijen en hij wist deze allemaal te winnen met een technische knock-out.

Titelhouder

Joshua is ook wereldkampioen in het zwaargewicht bij de bonden WBA en IBF. De Engelsman veroverde in april de WBA-wereldtitel door in een uitverkocht Wembley de gelouterde Oekraïner Wladimir Klitschko te verslaan.

Beide boksers tekenden een contract voor een rematch op 11 november in Las Vegas. De 41-jarige Klitschko besloot in augustus echter te stoppen met boksen.

Pulev

Joshua zou het in Wales eigenlijk opnemen tegen Kubrat Pulev. De Bulgaarse uitdager meldde zich echter af wegens een schouderblessure. De geboren Kameroener Takam was de nummer twee op de lijst van uitdagers.