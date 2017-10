Van de Pas strandt in achtste finales EK darts na nipte nederlaag

Van de Pas, die vrijdag nog zijn landgenoot Vincent van der Voort uitschakelde, deed in de achtste finales weinig onder voor Smith. De Nederlander noteerde wel een lager gemiddelde (89,57) en raakte weinig dubbels.

Waar beide darters in het begin nog lang gelijk op gingen, wist Smith even later een een gaatje van vier legs te slaan: 8-4. Van de Pas knokte zich nog wel terug tot 8-7 en later ook nog tot 9-9, maar Smith had de langste adem en gooide het duel op slot met een 118-finish.

Door de uitschakeling van Van de Pas is Michael van Gerwen nog de enige Nederlander op het EK. Naast Van der Voort werd ook Jelle Klaasen al in een eerder stadium uitgeschakeld, terwijl Raymond van Barneveld niet meedeed.

Van Gerwen, die zich de afgelopen drie jaar tot Europees kampioen kroonde, speelt zondag tegen de Australiër Simon Whitlock voor een plek in de halve finale.