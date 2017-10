Van der Mark kwalificeert als laatste voor MotoGP-debuut

De Spaanse Honda-coureur was met 1.59,212 net iets sneller dan de Fransman Johann Zarco en de Italiaan Andrea Dovizioso.

De Italiaan Valentino Rossi leek met 1.59,498 even de snelste tijd te gaan pakken, maar er doken in de slotfase nog drie coureurs onder zijn tijd. Marc Marquez, de teamgenoot van Pedrosa en leider in het wereldkampioenschap, kwam slechts tot de zevende tijd. Hij kwam eerder in de kwalificatie ten val.

Van der Mark kwam tot 2.02,376 op de Monster Yamaha. De Zuid-Hollander, die donderdag 25 jaar werd, neemt in Sepang de plaats in van de Duitser Jonas Folger, die nog niet hersteld is van een virusinfectie.

Teleurgesteld

"Ik ben een beetje teleurgesteld met het resultaat", zegt Van der Mark op de website van het team Monster Yamaha Tech3. "Bij mijn eerste ronde had ik problemen met de grip aan de achterkant. Bij mijn tweede ronde verloor ik plotseling de controle in de vijfde bocht. Dat is moeilijk te accepteren. Een crash is niet wat je wil."

Na een goede sessie in de laatste vrije training hoopte Van der Mark dichter bij de top te kunnen komen. Voor de race is er nog werk aan de winkel met de afstelling van de motor, zegt de debutant. "Zondag zal ik veel ervaring opdoen en hopelijk kan ik mooie strijd leveren met enkele concurrenten en ervan genieten."

Bendsneyder

Bo Bendsneyder heeft zich als vierde gekwalificeerd in de Moto3. De Nederlandse KTM-coureur was met 2.13,161 zaterdag iets meer dan een seconde langzamer dan Joan Mir. De Spanjaard zette op zijn Honda de snelste tijd neer van 2.12,078.

Mir sloot zijn eerste kwalificatie als de nieuwe wereldkampioen in stijl af. Hij was sneller dan zijn landgenoot Jorge Martin en de Brit John McPhee, die beiden Bendsneyder ook nog net voorbleven.

Het was pas de eerste pole position voor Mir dit seizoen. Hij wist wel negen races te winnen.

Voor Bendsneyder was het de beste kwalificatie sinds hij in juni net naast de pole position greep bij de TT van Assen.

De MotoGP-race begint zondag om 8.00 uur Nederlandse tijd. De race van de Moto3 start drie uur eerder.