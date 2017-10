Van der Mark tevreden na 'beter dan verwacht' debuut in MotoGP

De 25-jarige Van der Mark, die op het Sepang International Circuit de zieke Jonas Folger vervangt bij Yamaha, noteerde bij zowel de eerste als de tweede vrije training de negentiende tijd.

"Vanaf de eerste ronde voelde het goed", zei Van der Mark vrijdag na zijn debuut tegen Motorsport.com. "Eenmaal op de baan voelde alles heel normaal aan. Ik heb echt genoten van die eerste ronden. Die eerste sessie ging eigenlijk wat beter dan verwacht."

"Je weet niet precies wat je moet verwachten, maar de machine was eenvoudig te besturen. Daarom voelde alles ook heel natuurlijk aan. Op de droge baan wilde ik vooral mijn eigen plan trekken, want ik heb nog veel te leren."

WK Superbike

Van der Mark, die normaal gesproken in het WK Superbike rijdt, ervaart de MotoGP niet als een totaal andere wereld. "Alles is iets anders, maar aan het eind van het liedje zijn we gewoon aan het racen met motoren en willen we zo snel mogelijk zijn. Dat verandert niet."

"De remmen zijn veel sterker, maar de motor is vrij eenvoudig te besturen. Wel ben ik verrast over de banden. Veel mensen waarschuwden me dat menig rijder problemen heeft met de voorbanden."

"In mijn geval voelde het direct redelijk normaal. Ik krijg goede feedback van de voorband, dus ik ben erg tevreden."

Rossi

Van der Mark leek in september al zijn debuut te gaan maken in de MotoGP als vervanger van Valentino Rossi, maar de Italiaan was op tijd hersteld van een beenbreuk en kon zelf rijden bij de Grand Prix van Aragon.

Hij is pas de eerste Nederlander in de MotoGP in twaalf jaar. Na Jurgen van den Goorbergh in 2005 ontbrak Nederland op het hoogste niveau.

De race in Sepang is de voorlaatste GP van dit jaar. Op 12 november wordt het seizoen afgesloten in Valencia. De verwachting is dat Folger dan weer kan rijden.