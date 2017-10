Bertens en dubbelpartner Larsson naar halve finales WTA Finals

Het Nederlands/Zweedse koppel was in de eerste ronde van het toernooi in Singapore te sterk voor Ashleigh Barty en Casey Dellacqua uit Australië: 7-6 (7), 6-7 (1) en 10-6.

In de volgende ronde nemen Bertens en Larsson het mogelijk op tegen het als tweede geplaatste duo Ekaterina Makarova/Elena Vesnina. Zij spelen in de eerste ronde nog tegen Gabriela Dabrowski en Xu Yifan.

De andere halve eindstrijd gaat tussen het als eerste geplaatste koppel Yung-Jan Chan/Martina Hingis en Andrea Hlavackova/Timea Babos, het duo dat als derde is ingeschaald.

Vier titels

Bertens en Larsson veroverden vier titels in 2017. Ze wonnen in januari het toernooi van Auckland en waren vervolgens de beste in Gstaad, Seoul en Linz.

Ondanks hun elfde plaats op de wereldranglijst in het dubbelspel mochten Bertens en Larsson wegens blessures van andere koppels deelnemen aan de WTA Finals.

Manon Bollegraf was in 2000 de laatste Nederlandse die in het dubbelspel uitkwam op het prestigieuze eindejaarstoernooi. Samen met de Amerikaanse Nicole Arendt verloor ze destijds de finale van Hingis en de Russin Kournikova.

Garcia

In het enkelspel van de WTA Finals won Caroline Garcia haar laatste groepsduel van Caroline Wozniacki, die al zeker was van een plek in de halve finales. Garcia versloeg de Deense met 0-6, 6-3 en 7-5.

Door de zege houdt de Francaise kans op de halve finales. Garcia is afhankelijk van het duel tussen Simona Halep en Elina Svitolina, dat later vrijdag op het programma staat.