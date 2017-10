Van der Mark negentiende in eerste vrije trainingen bij MotoGP-debuut

Van der Mark kwam tijdens de eerste vrije training op het Sepang International Circuit tot een tijd van 2.03,473. In de tweede training was de Nederlander met 2.14,938 aanmerkelijk langzamer, net als de rest van het veld.

De Zuid-Hollander, die donderdag zijn 25e verjaardag vierde, vervangt Jonas Folger in Maleisië bij Yamaha. De Duitser is ziek en kan niet in actie komen in Azië.

Andrea Dovizioso was in beide trainingen de snelste. De Italiaan probeert dit weekend Marc Marquez van de wereldtitel af te houden. De Spanjaard heeft met nog twee races te gaan een voorsprong van 33 punten op Dovizioso.

Rossi

Van der Mark leek in september al zijn debuut te gaan maken in de MotoGP als vervanger van Valentino Rossi, maar de Italiaan was op tijd hersteld van een beenbreuk en kon zelf rijden bij de Grand Prix van Aragon.

Overigens is Van der Mark pas de eerste Nederlander in de MotoGP in twaalf jaar. Na Jurgen van den Goorbergh in 2005 ontbrak Nederland op het hoogste niveau.

De race in Sepang is de voorlaatste GP van dit jaar. Op 12 november wordt het seizoen afgesloten in Valencia. De verwachting is dat Folger dan weer kan rijden.