Van Gerwen en Klaasen naar tweede ronde EK darts

Van Gerwen had het aanvankelijk lastig met 'Doubledekker' en leverde twee van zijn eerste vier legs in. Na vijf breaks op rij was hij daarna echter de eerste die erin slaagde zijn eigen leg te houden.

De regerend wereldkampioen kwam daarna niet meer in de problemen en leverde geen leg meer in. Hij mag zich nu op het toernooi in België gaan opmaken voor een partij tegen de Engelsman Ian White.

'Mighty Mike' moest de voorbije maanden wat tegenslagen incasseren. Hij strandde voortijdig op de World Matchplay (kwartfinales) en de Champions League of darts (groepsfase). Bij de World Grand Prix sneuvelde hij begin deze maand al in de eerste ronde. Vorige week stond hij aan de kant met een voetblessure.

Klaasen

De afsluitende partij tussen Klaasen en Kist, die donderdag pas na middernacht werd afgewerkt, bleek vervolgens een formaliteit. Kist had zichtbaar last van een armblessure en wist geen enkele leg in de wacht te slepen.

Klaasen speelt in de tweede ronde tegen Kyle Anderson. De Australiër maakte indruk door in zijn openingspartij de Schot John Henderson met 6-1 te verslaan.

Niet alle topdarters geven acte de presence bij het EK in Hasselt. Raymond van Barneveld is er net als onder anderen Gary Anderson, Phil Taylor en James Wade niet bij. Zij zijn in de twaalf Euro-toernooien dit jaar weinig in actie gekomen en hebben daarom onvoldoende punten gepakt om een startbewijs voor het EK af te dwingen.

De partijen in de tweede ronde worden op vrijdag en zaterdag afgewerkt. Zondag staan zowel de kwartfinales, de halve finales en de finale op het programma.