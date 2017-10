Hingis (37) zet voor derde keer punt achter loopbaan

"Het is beter om te stoppen op het hoogtepunt", aldus Hingis, die in Singapore in het vrouwendubbelspel met Yung-Jan Chan in de halve finales staat. Donderdag won ze met haar Taiwanese dubbelpartner met 6-3 en 6-2 van de Duitse Anna-Lena Groenefeld en Kveta Peschke, waardoor ze haar carrière met nog minimaal één wedstrijd verlengt.

Het is niet de eerste keer dat de vijfvoudig Grand Slam-winnares in het enkelspel een punt zet achter haar loopbaan. In 2002 stopte Hingis vanwege blessureleed, om vier jaar later terug te keren.

In 2007 stopte Hingis opnieuw, dit keer wegens een positieve dopingtest. Ze werd betrapt op het gebruik van cocaïne. Zes jaar later keerde Hingis weer terug en richtte ze zich op het dubbelspel. Ze won vervolgens nog vier Grand-Slam-titels in het dubbelspel en zes in het gemengd dubbel.

25 Grand Slam-titels

In totaal pakte Hingis in haar imposante carrière liefst 25 Grand Slam-titels en de eerste was in 1996 op Wimbledon. Terwijl Richard Krajicek dat jaar de sterkste was in het enkelspel bij de mannen, pakte 15-jarige Hingis met de zestien jaar oudere Tsjechische Helena Sukova de titel in het dubbelspel.

Een jaar later pakte Hingis op de Australian Open al haar eerste Grand Slam-titel in het enkelspel. 1997 was ook haar beste jaar. Naast de Australian Open won ze Wimbledon en de US Open en ook op Roland Garros haalde ze de eindstrijd. Daarin was Iva Majoli te sterk.

In 1999, Hingis was op dat moment achttien jaar veroverde Hingis al haar laatste van haar in totaal vier Grand Slam-titels in het enkelspel. Niet veel later raakte ze al haar nummer één-positie op de wereldranglijst kwijt.

Nadat ze in 2006 voor het eerst terugkeerde kwam ze in het enkelspel nooit meer verder dan de kwartfinales van een Grand Slam-toernooi. In het dubbelspel bleef ze de prijzenkast wel vullen. Op de US Open was ze twee maanden geleden nog de sterkste in het dubbelspel én het gemengd dubbelspel en dat zijn dus de laatste Grand Slam-titels uit haar loopbaan.