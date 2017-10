Van der Mark voelt 'beetje spanning' voor debuut in MotoGP

"Het zal allemaal nieuw voor me zijn. Ik kijk er echt naar uit en voel ook een beetje spanning, omdat ik niet kan inschatten wat me te wachten staat", aldus Van der Mark donderdag tegen het Duitse Speedweek. "Na de eerste vrije training op vrijdag weet ik meer."

De Zuid-Hollander, die donderdag zijn 25e verjaardag viert, heeft zich daarom geen duidelijk doel gesteld voor de Grand Prix van Maleisië, die zijn eerste race wordt in de koningsklasse van de motorsport.

"Ik hoop iedere vrije training beter te rijden en dan ben ik hopelijk op mijn best bij de race op zondag. Bovendien wil ik mezelf niet te veel druk opleggen. Het is vooral een geweldige kans."

Rossi

Van der Mark leek in september al zijn debuut te gaan maken in de MotoGP als vervanger van Valentino Rossi, maar de Italiaan was op tijd hersteld van een beenbreuk en kon zelf rijden bij de Grand Prix van Aragon.

Doordat de Duitser Jonas Folger van Yamaha nu ziek is, mag Van der Mark in Sepang alsnog het circuit op in de MotoGP. Voordeel voor is dat hij het circuit kent van de WK Superbike. "Sepang is uitdagend, maar het is wel een van mijn lievelingscircuits. Hopelijk maakt dat de opgave minder zwaar."

Overigens is Van der Mark pas de eerste Nederlander in de MotoGP in twaalf jaar. Na Jurgen van den Goorbergh in 2005 ontbrak Nederland op het hoogste niveau.

"Ik ben trots dat ik nu de eerste ben in lange tijd", zegt Van der Mark. "Maar het zal niet weer zolang meer duren tot de volgende Nederlander in de MotoGP. Er komt veel talent aan."

De race in Sepang is de voorlaatste GP van dit jaar. Op 12 november wordt het seizoen afgesloten in Valencia. De verwachting is dat Folger dan weer kan rijden.