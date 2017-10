Jansen verliest met Dodgers tweede duel in World Series

Door de overwinning trok de ploeg uit Houston de stand in de best-of-sevenserie naar 1-1. De toeschouwers in het Dodger-stadion zagen liefst acht homeruns, een record in de World Series.

De Dodgers begonnen aan de achtste inning met een 3-1-voorsprong met Jansen op de heuvel. De Oranje-international moest een punt toestaan. In de negende inning zorgde Marwin Gonzalez er met een homerun voor dat verlenging nodig was.

Het leidde tot een zenuwslopende verlenging met daarin liefst vijf homeruns. Pitcher Josh Fields, die Jansen kwam aflossen, zag hoe José Altuve en Carlos Correa de bal over de muur sloegen.

De Dodgers kwamen weer terug tot 5-5, mede door een homerun van Yasiel Puig, maar een klap over de hekken van George Springer in de elfde inning bleek beslissend, waardoor de stand op 1-1 kwam.

Vrijdag gaan de World Series verder in Houston, waar de Astros in de play-offs nog ongeslagen zijn. "Hun twee beste pitchers spelen de komende twee wedstrijden niet, daar moeten we van profiteren", zei Jansen woensdag na afloop in Los Angeles..