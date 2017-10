'Recente tegenslagen maken Van Gerwen alleen maar sterker'

"Ik ga ervan uit dat Van Gerwen weer helemaal terugkomt en het uitstappen bij de German Darts Masters wil goedmaken. Dat wil niet zeggen dat dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Het wordt steeds moeilijker te voorspellen. De krachtsverschillen worden steeds kleiner. Van Gerwen steekt er in principe nog wel bovenuit. Dat blijft gewoon zo voorlopig", aldus Vischschraper in gesprek met NUsport.

Waar Van Gerwen vorig jaar de eindzeges aaneen reeg, gaat dat hem in met name de voorbije drie maanden een stuk minder af. 'Mighty Mike' strandde al voortijdig op de World Matchplay (kwartfinales), Champions League of Darts (groepsfase) en World Grand Prix (eerste ronde) en moest vorige week de kwartfinales op de German Darts Masters laten schieten vanwege een voetblessure.

Vischschraper maakt zich echter nog allerminst zorgen over Van Gerwen. "Hij heeft vorig jaar een fantastisch jaar gehad waarin hij bijna alles won. Ik denk niet dat je mag verwachten dat hij dat dit jaar zomaar eventjes herhaalt. Misschien is hij wat minder ongenaakbaar geworden, maar hij blijft nog steeds de te kloppen man. Ik ben ervan overtuigd dat hij in aanloop naar het WK wel weer de puntjes op de i weet te zetten."

Onschendbaarheid

Toch mist Vischschraper wel degelijk een element in het huidige spel van Van Gerwen wat er vorig jaar wel was. "Hij heeft niet meer altijd die bijna onschendbaarheid. Nu zie je af en toe dat hij toch sterfelijk blijkt te zijn. Maar kom op, hij wint ook gewoon nog steeds zijn toernooien en doet dat soms op hele indrukwekkende wijze. Dus het enige wat er momenteel aan de hand is, is dat zijn dominantie niet meer continu is. Dat lijkt me geen reden tot ongerustheid."

Sterker, Vischschraper is van mening dat Van Gerwen in de nabije toekomst weer ouderwets huis gaat houden. "Ik denk dat dit allemaal ook onderdeel is van zijn groeiproces. Hij is nog steeds maar 28 jaar oud. Dit is ook iets waarvan je eigenlijk wel kon verwachten dat het zou gaan gebeuren. Alle grote toernooien in een jaar tijd op je naam schrijven, dat heeft zelfs Phil Taylor nog nooit gedaan. Van Gerwen zit in de kracht van zijn leven. Ik verwacht zeker dat hij nog beter kan. Wat er nu gebeurt, maakt hem denk ik alleen maar sterker."

Om zijn Europese titel dit jaar te verdedigen, hoeft Van Gerwen niet af te rekenen met toppers als Raymond van Barneveld, Gary Anderson, Taylor, Adrian Lewis en James Wade. Zij zijn er allen niet bij omdat ze in de twaalf Euro-toernooien die dit jaar op het programma stonden niet of nauwelijks in actie kwamen en dus onvoldoende punten hebben gepakt om een startbewijs voor het EK af te dwingen.

Doorgestoken kaart

Namens Nederland zijn Jan Dekker, Jelle Klaasen, Christian Kist, Benito van de Pas en Vincent van der Voort er wel bij. Opvallend genoeg spelen de Nederlanders in de eerste ronde tegen een landgenoot. Van Gerwen treft donderdagavond Dekker, Klaasen stuit op dezelfde avond op Kist en Van de Pas kruist vrijdagmiddag de degens met Van der Voort.

Vischschraper vindt dat niet per se jammer. "Het maakt mij niet uit. Je bent in elk geval verzekerd van drie Nederlanders in de tweede ronde. Ik denk dat het puur toeval is dat het zo is gegaan. Als je kijkt naar het verleden, dan is er geen enkele reden om aan te nemen dat het doorgestoken kaart is. Er is niet een trend te zien dat Nederlanders steeds aan elkaar gekoppeld worden bij de loting."

Vischschraper voorspelt dat de finale tussen Van Gerwen en de talentvolle Engelsman Rob Cross zal gaan. Met Van Gerwen als uiteindelijke winnaar. "Maar pin me er niet op vast, want over het algemeen eindig ik niet vrij hoog in voorspellende klassementen. Het belooft sowieso een ontzettend interessant toernooi te worden. Door de afwezigheid van onder anderen Anderson, Taylor en Van Barneveld ligt de onderste helft van het speelschema vrij open."