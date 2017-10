Haase in tweede ronde Basel niet opgewassen tegen Amerikaan Sock

Het werd 6-4, 2-6 en 6-4 voor de mondiale nummer 23 van de wereld. Haase bezet de 44e plaats op de wereldranglijst.

De 30-jarige Nederlander herstelde zich in de tweede set knap door meteen een 3-0 voorsprong te pakken en die marge niet meer weg te geven. In de beslissende set kwam hij een vroege break echter niet meer te boven.

Haase, die in de eerste ronde nog had afgerekend met de Zwitser Marco Chiudinelli en daarmee voor het eerst in zes toernooien de tweede ronde haalde, speelde vorig jaar op Roland Garros en Wimbledon ook al tegen de vijf jaar jongere Sock. Hij verloor die partijen eveneens.

Thuisspeler en zevenvoudig toernooiwinnaar Roger Federer is als eerste geplaatst in Basel. De finale werd vorig jaar gewonnen door Marin Cilic, die in de finale afrekende met Kei Nishikori.