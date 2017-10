Oranje-bondscoach Meulens maakt promotie bij San Francisco Giants

Meulens is op dit moment nog hitting coach bij de Giants, waar hij sinds 2010 in de staf zit. In zijn nieuwe rol gaat de 50-jarige Curaçaoënaar fungeren als assistent van coach Bruce Bochy.

Volgens Amerikaanse media zien de Giants in Meulens een toekomstige hoofdcoach. Het contract van Bochy loopt nog door tot en met 2019 en Meulens is naar verluidt een belangrijke kandidaat om de Fransman in 2020 op te volgen.

In dat geval is de oud-honkballer, die als hitting coach met de Giants al drie keer de World Series won, de eerste Nederlander die als manager actief is in de MLB.

Meulens had tijdens de World Baseball Classic in 2013 en 2017 en de Premier 12 in 2015 al wel de leiding over het Nederlands team. Hij blijft ondanks zijn promotie bij de Giants gewoon coach van 'The Kingdom of the Netherlands'.