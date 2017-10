Wozniacki na zege op Halep vrijwel zeker van halve finales WTA Finals

De 27-jarige Deense was in twee sets (6-0 en 6-2) te sterk voor de Roemeense, die in Singapore in het jaarlijkse slottoernooi als eerste is geplaatst.

Na twee partijen heeft de als zesde geplaatste Wozniacki nu de leiding in de rode groep. Eerder was ze al veel te sterk voor Elina Svitolina, die woensdag tegen Caroline Garcia uit Frankrijk ook haar tweede partij verloor: 7-6 (7), 3-6 en 5-7.

Wozniacki, die één van de vijf speelsters is die bij winst van de WTA Finals de leiding op de wereldranglijst verovert, beleeft een goed 2017. Ze won inmiddels 58 partijen, bereikte zeven keer de finale en schreef één toernooi (Tokio) op haar naam.

Dat ze Halep - de huidige nummer één van de wereld - zo ruim versloeg kwam voor haar ook als een verrassing. "Na de eerste set dacht ik: wat gebeurt hier? Ik had nooit gedacht dat ik zo overtuigend zou winnen. Dat neemt niet weg dat ik gewoon goed speelde en er in slaagde de hele partij agressief te blijven."

Bertens

Kiki Bertens komt donderdag in het dubbelspel voor het eerst in actie bij de WTA Finals. Ze neemt het met haar dubbelpartner Johanna Larsson op tegen Australische duo Ashleigh Barty en Casey Dellacqua.

De als achtste ingeschaalde Bertens en Larsson ontliepen dinsdag bij de loting de drie als hoogst geplaatste duo's.

Bertens en Larsson veroverden samen vier titels in 2017. Ze wonnen in januari het toernooi van Auckland en waren vervolgens de beste in Gstaad, Seoul en Linz.

Manon Bollegraf was in 2000 de laatste Nederlandse die in het dubbelspel uitkwam bij de WTA Finals. Samen met de Amerikaanse Nicole Arendt verloor ze zeventien jaar geleden de finale van Martina Hingis en Anna Kournikova.