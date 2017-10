Bonjasky gelooft niet meer in gevecht met wereldkampioen Verhoeven

"Ik zie het eigenlijk niet gebeuren. De eerste keer dat de uitdaging gevallen is, is al bijna een jaar terug", zegt de 41-jarige Bonjasky woensdag in een interview met FHM.

"Toen is die derde partij gekomen, maar kwamen we niet uit de onderhandelingen op financieel gebied. Als die dan spaak lopen, houdt het eigenlijk op."

Eind vorige maand leek een confrontatie tussen Bonjasky en Verhoeven nog zeker toen ze elkaar bij Ziggo Sport de hand schudden op de vraag of er in 2018 een gevecht zou komen. Een deal met organisator Glory bleef tot dusver echter uit.

"We kunnen elkaar wel duizend keer de hand schudden. Verslaggever Bas van Veenendaal vroeg toen ook of we het gingen doen. Dan schudt je elkaar voor de vorm eigenlijk de hand", aldus Bonjasky.

"Maar Rico en ik weten allebei dat er wel een derde partij moet zijn die het voor ons gaat organiseren en de handtekening zet om ons te betalen. Tot die tijd is alleen nog maar gebakken lucht."

Manhoef

Bonjasky geldt als één van de beste kickboksers aller tijden. Hij won onder meer drie keer de prestigieuze K1-World Grand Prix.

De Nederlander kondigde al meerdere malen zijn afscheid van de vechtsport aan, maar hij maakt komende zondag zijn comeback in de ring. Hij neemt het bij de World Fighting League in Almere op tegen Melvin Manhoef.

Verhoeven verdedigt eind dit jaar tegen de Belgische Marokkaan Jamal Ben Saddik zijn wereldtitel in het zwaargewicht.

Eerder deze maand rekende de Brabander in een prestigeduel af met kickboksdebutant Antonio 'Bigfoot' Silva. Verhoeven evenaarde met zijn vijftiende winst het recordaantal zeges van Robin van Roosmalen bij Glory.