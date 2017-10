Groener na WK bondscoach Duitse handbalsters

Groener is de opvolger van Michael Biegler en heeft de belangrijke taak om kwalificatie voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio af te dwingen.

"We zijn blij dat we de vacature ruim voor het WK in eigen land ingevuld hebben'', aldus Andreas Michelmann, voorzitter van de Duitse handbalbond. "Met Henk denken we een uitstekende coach binnen te hebben gehaald, waarmee we zorgen voor continuïteit op internationaal topniveau.''

Groener was tot en met de Olympische Spelen in Rio de Janeiro vorig jaar bondscoach van de Nederlandse handbalsters en werd opgevolgd door de Deense Helle Thomsen. In Rio eindigde het team als vierde. Op het WK van 2015 pakte Oranje zilver.

De Duitse handbalsters zijn ingedeeld in poule D op het wereldkampioenschap. In diezelfde groep zullen ook de Nederlandse handbalsters hun opwachtig maken.