Nederland met twintig zwemmers naar EK kortebaan

Volgens hoofdcoach Marcel Wouda is de Nederlandse selectie sterk genoeg om meerdere medailles te pakken in de Deense hoofdstad."Ons team bevat tal van sporters die in staat zijn om het podium te beklimmen in Kopenhagen. Voor een aantal jongere zwemmers is het een waardevol toernooi in de ontwikkeling richting podium", aldus Wouda.

"We gaan met een prachtig team richting Denemarken. De afgelopen maanden hebben veel van onze zwemmers zich sterk ontwikkeld op de korte baan."

De Nederlandse ogen zullen in Kopenhagen vooral gericht zijn op Kromowidjojo, die afgelopen zomer drie keer zilver en een keer brons pakte bij de WK langebaan in Boedapest. Ze besloot daarna door te gaan tot de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

Records

De afgelopen maanden hield de vorm van de 27-jarige Kromowidjojo aan. Vrijdag scherpte ze haar eigen Nederlands record op de 50 meter vlinderslag aan in augustus heroverde ze het wereldrecord op de 50 meter vrij. Op het vorige EK kortebaan, in 2015 in het Israëlische Netanya, was er twee keer goud, twee keer zilver en een keer brons voor de Groningse.

Bij de mannen is Jesse Puts regerend wereldkampioen kortebaan op de 50 meter vrij. De 23-jarige Utrechter pakte bij de WK vorig jaar in het Canadese Windsor verrassend goud. Op de WK langebaan afgelopen zomer stelde Puts teleur. Hij kwam niet door de series.

De EK kortebaan in Kopenhagen begint op 13 december. Het evenement duurt vijf dagen.

De selectie

Vrouwen: Ranomi Kromowidjojo, Femke Heemskerk, Tamara van Vliet, Valerie van Roon, Kira Toussaint, Maaike de Waard, Elinore de Jong, Marrit Steenbergen, Kim Busch.

Mannen: Jesse Puts, Thom de Boer, Kyle Stolk, Ben Schwietert, Ferry Weertman, Maarten Brzoskowski, Arno Kamminga, Timon Evenhuis, Joeri Verlinden, Nyls Korstanje, Mathys Goosen.