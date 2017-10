Nederland sluit succesvol 2017 af op vijfde plek UCI-ranglijst

Nederland eindigt als vijfde in de landen-ranking van de UCI met een puntentotaal van 10.309. De enige landen die meer punten bij elkaar reden zijn België (14.605), Italië (14.066), Frankrijk (12.193) en Spanje (10.567).

De UCI-ranglijst wordt gebaseerd op resultaten van koersen in de WorldTour, de lagere klassen en andere wedstrijden zoals de WK. De winnaar van de Tour de France kijgt bijvoorbeeld duizend punten en een zege in een klassieker als de Waalse Pijl levert vierhonderd punten op.

De huidige opzet van de UCI-ranglijst werd in 2015 geïntroduceerd. In dat jaar werd Nederland ook vijfde, met 9619 punten. In 2016 bleef Nederland steken op de zevende plek met 8455 punten.

Dumoulin

Bij de individuele renners was Tom Dumoulin met een derde plaats de beste Nederlander op de WorldTour-ranking. In 2016 was Bauke Mollema op de 24e plek nog de beste Nederlander. Een jaar eerder was Dumoulin op de vijftiende plek de hoogstgenoteerde landgenoot.

De renner van Sunweb won dit jaar onder meer de Giro d'Italia en werd wereldkampioen tijdrijden. Hij verzamelde 2966 punten. De Belg Greg Van Avermaet is met 3582 punten dit jaar de winnaar van de WorldTour. Hij won in 2017 onder meer Parijs-Roubaix. De renner van BMC blijft de Britse Tourwinnaar Chris Froome (3452 punten) nipt voor.

Dumoulin was verantwoordelijk voor bijna een derde van het Nederlands puntentotaal. De succesvolste renner na Dumoulin was Mollema op de zeventiende plek. Wilco Kelderman werd 32e, Wout Poels is 46e en Dylan Groenewegen, die net als Mollema een Touretappe won, eindigde op de zestigste stek van de WorldTour-ranking.

De sprinter van Lotto-Jumbo was in 2017 met acht dagzeges verantwoordelijk voor de meeste Nederlandse succesen. Naast een Touretappe won hij in de Rondes van Yorkshire, Groot-Brittannië en Guangxi één rit en stond hij na twee etappes in de Ronde van Noorwegen en de Ster ZLM Toer op de hoogste trede van het podium. Doordat Groenewegen zijn zeges voornamelijk in kleinere koersen boekte, blijven Dumoulin, Mollema, Kelderman en Poels hem in het puntenklassement voor.

Elf zeges

De Nederlandse renners waren dit WorldTour-seizoen elf keer goed voor etappewinst of een zege in een eendagswedstrijd. Twee keer werd het eindklassement van een grotere ronde door een Nederlander gewonnen.

In beide gevallen was dat Dumoulin (de Giro en de BinckBank Tour) en ook wat dagzeges betreft was hij de beste Nederlandse WorldTour-renner met drie keer etappewinst.