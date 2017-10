Jansen wint met Dodgers eerste duel in World Series

De Doders versloegen de Houston Astros in een snikheet Dodgers Stadium met 3-1 door twee homeruns in de eerste en in de zesde inning.

Chris Taylor sloeg als eerste slagman van de Dodgers in de eerste inning meteen een homerun. In de vierde inning maakte Alex Bregman gelijk voor de Texanen. Een harde uithaal van Justin Turner in de zesde inning met Taylor op de honken zorgde voor de 3-1.

Oranje-international Kenley Jansen mocht als afsluitende werper van Los Angeles de partij uitgooien. Met één slagman uitgegooid en twee vangballen stelde hij de eerste zege voor de Dodgers veilig.

Geweldig

De wedstrijd werd gespeeld bij een temperatuur van 39 graden celsius. Nooit eerder was het zo warm bij een duel in de World Series.

"Dit was de meest extatische avond die ik heb meegemaakt. Om je heen kijken en 60.000 man uit hun dak zien gaan, geeft een geweldig gevoel. De fans hier hebben er lang op gewacht", aldus Turner.

De Dodgers wonnen de World Series al zes keer, maar de laatste keer is bijna dertig jaar geleden. In 1955, 1959, 1963, 1965, 1981 en 1988 was de ploeg uit Los Angeles de sterkste. Astros stond pas eenmaal in de finale, maar die werd in 2005 verloren.

De tweede wedstrijd in de best-of-seven serie is in de nacht van woensdag op donderdag in Los Angeles.