Haase te sterk voor afzwaaiende Chiudinelli in ATP-toernooi Basel

De huidige nummer 44 van de wereld was in twee sets te sterk voor de 36-jarige Zwitser, die in Basel afscheid nam als professioneel tennisser. Het werd 6-2 en 7-6 (3) voor Haase.

Haase kende in de eerste set weinig problemen met de ervaren thuisspeler, die onder meer Roger Federer op zijn laatste duel zag afkomen.

In het tweede bedrijf kreeg Haase op 5-4 de kans om de partij uit te serveren, maar Chiudinelli, de mondiale nummer 366, stelde dat tot vreugde van het thuispubliek nog even uit. In de tiebreak sloeg de Hagenaar wel toe.

Het is voor het eerst in zes toernooien dat Haase de eerste ronde overleeft. In de tweede ronde treft Haase de als vijfde geplaatste Amerikaan Jack Sock of lucky loser Vasek Pospisil uit Canada.