Van der Mark maakt in Maleisië alsnog debuut in MotoGP

De Franse renstal bevestigde zondag dat Van der Mark, die namens Yamaha actief is in de WK Superbike, de plaats van de Duitser inneemt. Folger kampt al twee weken met een virusinfectie en is voorlopig nog niet hersteld.

Van der Mark leek in september al zijn debuut te maken in de MotoGP als vervanger van Valentino Rossi. De Italiaan was echter op tijd hersteld van een beenbreuk om zelf mee te doen aan de Grand Prix van Aragon.

"Ik hoef niet uit te leggen dat ik hier heel veel zin in heb", reageert Van der Mark volgens Motorsport op zijn aanstaande MotoGP-debuut.

Na de GP van Maleisië is op 12 november de laatste Grand Prix van het seizoen in Valencia.