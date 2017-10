Van Aert is pechvogel Van der Poel de baas in Superprestige Boom

Van der Poel eindigde door alle pech slechts op de vierde plaats in de Vlaamse plaats en verliest daardoor ook zijn leidende positie in de tussenstand van de Superprestige aan Van Aert.

De wereldkampioen uit België kende weinig problemen en ging de slotronde in met een royale voorsprong op zijn naaste belager Laurens Sweeck. Die eindigde als tweede. De Belg bleef Van der Haar enkele seconden voor.

Van der Poel kwam na zijn val halverwege de koers nooit meer in de buurt van Van Aert. Hij reed al rap op een achterstand van zo'n 50 seconden. Net toen hij aansloot bij een achtervolgend groepje, werd hij door kettingproblemen opnieuw teruggeworpen. Met een sterke slotronde wist hij alsnog beslag te leggen op plek vier.

Van der Poel won de eerste twee wedstrijden in de Superprestige. Hij kwam zowel in Gieten als Zonhoven als eerste over de meet.

Hek

"Spijtig dat de koers voor een deel zo beslist wordt, maar voor mij was het een goede situatie'', reageerde van Aert bij Sporza.

Van der Poel wist niet precies wat er misging. "Ik zat in het wiel van Wout en reed met mijn schouder tegen een hek. Blijkbaar heb ik het verkeerd ingeschat.''

In de achtervolging kreeg de veldrijder nog te maken met kettingproblemen. "Ik had zin om mijn fiets over het hek te gooien'', was Van der Poel boos. "Het was vervolgens rijden voor elk punt. Ik hoop dat het op het einde van het seizoen iets oplevert.''

Kaptheijns

Maud Kaptheijns blijft heersen in de Superprestige bij de vrouwen. De 23-jarige veldrijdster uit Veldhoven won in Boom haar derde cross op rij in het klassement.

In de sprint versloeg ze wereldkampioene Sanne Cant uit België. De Nederlandse Annemarie Worst eindigde als derde.

De Britse Nikki Brammeier, die tweede stond in het klassement dat wordt aangevoerd door Kaptheijns, eindigde buiten de punten.