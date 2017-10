Astros dwingen beslissingsduel af tegen Yankees in finale American League

Door de overwinning is de stand in de best-of-seven serie nu 3-3 en moet er een beslissingsduel aan te pas komen om te bepalen wie zich de nieuwe kampioen van de American League mag noemen.

Het duel ging tot en met de vierde inning gelijk op, maar in de tweede helft van de vijfde inning scoorden de Texanen drie keer. In het eerste deel van de achtste inning deed New York wat terug, maar een halve inning later beslisten de Astros met vier punten definitief de wedstrijd.

José Altuve was met twee honkslagen en drie binnengeslagen punten de grote man aan de kant van Houston. Bij de Yankees noteerde Oranje-international Gregorius in vier slagbeurten één honkslag.

Aankomende nacht nemen beide ploegen het om 2.00 uur Nederlandse tijd opnieuw tegen elkaar op. Ook het zevende en beslissende duel vindt plaats in Houston.

World Series

De winnaar komt in de World Series uit tegen Los Angeles Dodgers. De ploeg van onder anderen Oranje-international Kenley Jansen versloeg in de finale van de National League regerend kampioen Chicago Cubs met 4-1.

De laatste keer dat de Dodgers de World Series wonnen was in 1988. 27-voudig kampioen New York Yankees zegevierde voor het laatst in 2009. Houston Astros won de titel nog nooit.

De World Series beginnen dinsdag 24 oktober. De ploeg die in de finale van de Amerikaanse honkbalcompetitie als eerste vier wedstrijden wint, is wereldkampioen en opvolger van de Cubs.

De Cubs schreven vorig seizoen de World Series op hun naam door Cleveland Indians met 4-3 te verslaan.