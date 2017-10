Kromowidjojo scherpt Nederlands record op 50 vlinder opnieuw aan

Dat was één honderdste van een seconde sneller dan de tijd waarmee ze in augustus tijdens de wereldbekerwedstrijden in Eindhoven rivale Sarah Sjöström klopte en eveneens een nationaal record neerzette.

'Kromo' was in Amsterdam ruim sneller dan de rest van het veld. Maaike de Waard werd tweede in 25,51. De Waard was met 58,53 wel de snelste op de 100 meter rugslag.

Arno Kamminga verbeterde met 2.04,35 zijn eigen record op de 200 meter schoolslag. Zijn vorige tijd van 2.04,74 had hij in augustus in Eindhoven gezwommen. Marrit Steenbergen voldeed met haar tijd van 59,53 op de 100 meter wisselslag aan de EK-limiet.

Femke Heemskerk was de snelste op de 200 meter vrije slag. De 30-jarige zwemster bleef met 1.52,42 iets minder dan een seconde boven haar eigen nationale record. Ben Schwietert was met 1.44,33 de beste op de 200 vrije slag.