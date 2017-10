Luiten mede dankzij zeldzame albatros solo aan kop in Zuid-Spanje

Luiten speelde in Sotogrande wisselvallig, maar maakte op de elfde hole (par 5) wel indruk met een zeldzame albatros, waarbij hij rondging in twee slagen. In 2014 slaagde hij er in Zuid-Afrika ook al eens in om een albatros te slaan.

Die winstmarge van drie slagen ging door vier bogeys echter weer verloren. Dankzij twee birdies eindigde Luiten toch nog één slag onder het baangemiddelde. Op de eerste dag had hij nog maar 66 slagen nodig voor zijn rondgang.

Na de eerste omloop op donderdag moest de 31-jarige Luiten de eerste plaats nog delen met Sergio Garcia.

De Spanjaard gebruikte vrijdag 71 slagen voor zijn tweede ronde en zakte daarmee naar de tweede plek, die hij deelt met de Engelsman Robert Rock en de Schot Scott Jamieson.

Eindzege

Luiten was tevreden over zijn tweede ronde. "Ik ben blij met de manier waarop ik heb gespeeld'', liet hij weten. "Vorig jaar eindigde ik hier als tweede, ik houd van deze baan."

"Natuurlijk hoop ik nu op de eindzege, maar er wachten nog veel holes in het weekeinde. Eerst maar eens de focus volledig op zaterdag. Met een score van tien onder par na drie dagen kan ik ver komen, denk ik."

Eerder deze week viel Luiten op de wereldranglijst nog voor het eerst in meer dan vier jaar buiten de top honderd. Hij zakte van de 99e naar de 102e plaats.

Luiten slaagde er dit jaar nog niet in om een topresultaat te behalen. Zijn doel is nog altijd de top vijftig, waarmee hij verzekerd is van deelname aan alle majors.