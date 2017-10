Kirsten Wild prolongeert Europese titel op afvalkoers

De 35-jarige Wild troefde de Russin Evgenia Augustinas af in de beslissende race. De Italiaanse Maria Giulia Confalonieri greep het brons.

Voor Wild is het de vierde Europese titel en tiende EK-medaille in haar loopbaan. De geboren Almeloëse pakte vorig jaar in Saint-Quentin-en-Yvelines, naast goud op de afvalkoers, ook het belangrijkste eremetaal op de puntenkoers. Op dat onderdeel veroverde ze in 2013 ook al de Europese titel.

"Het is toch wel bijzonder, prolongeren was me nog nooit gelukt", zei de oppermachtige Wild bij de NOS. ,,Ik had het gevoel dat ik de koers onder controle had. Ik moest vooral meiden opvangen die van achteren kwamen. Kijken is de sleutel. Ik was best bang van die Russische, maar op het laatst was ik haar kwijt. Ik kon al vroeg juichen.''

Stroetinga

De gouden plak van Wild is het eerste succes van Nederland bij de EK baanwielrennen in Berlijn. De Nederlandse teamsprintsters strijden later vanavond, net als de mannen, voor het brons.

Wim Stroetinga, vorig jaar nog goed voor brons op het onderdeel scratch, greep ditmaal naast een medaille. Het goud op het eveneens niet-olympische onderdeel was voor de Fransman Adrien Garel. Stroetinga eindigde met een ronde achterstand als veertiende.