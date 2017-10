Oud-PSV'er Park ontvangt olympische fakkel namens Zuid-Korea

De 36-jarige Park draagt daarmee bij aan de reis van het Olympische vuur van Griekenland naar zijn thuisland Zuid-Korea, waar in februari 2018 de Olympische Winterspelen gehouden zullen worden.

De oud-middenvelder van onder meer PSV en Manchester United neemt de fakkel in Olympia over van de Griekse skiër Apostolos Aggelis. Op 31 oktober zullen Zuid-Koreaanse officials de vlam in Athene in ontvangst nemen.

Park werd na een succesvol WK met Zuid-Korea in 2002 door Guus Hiddink naar PSV gehaald. In Eindhoven groeide hij uit tot publiekslieveling en verdiende hij een transfer naar Manchester United. In zeven seizoenen op Old Trafford won hij onder andere de Champions League en drie landstitels.

Voor het seizoen 2013/2014 keerde de middenvelder voor een jaar terug bij PSV, alvorens een punt achter zijn loopbaan te zetten. Park speelde honderd interlands voor Zuid-Korea, waarin hij dertien keer scoorde.

De Olympische Winterspelen in Pyeongchang beginnen op 9 februari en worden op 25 februari afgesloten. Ook de Spelen van 2020 (Tokio) en 2022 (Peking) worden in Azië gehouden.