Zwitserse regering steunt plannen Sion voor Winterspelen 2026

"De Zwitserse regering ziet de Olympische Spelen als een geweldige mogelijkheid voor de sport, de economie en de maatschappij in Zwitserland", aldus een verklaring van de overheid na een kabinetsvergadering waarin de steun voor Sion 2026 werd goedgekeurd.

De regering heeft wel als voorwaarde gesteld dat er voornamelijk al bestaande infrastructuur moet worden gebruikt en dat de nadruk moet liggen op duurzaamheid.

De plannen moeten nog worden goedgekeurd door het Zwitserse parlement en mogelijk via referenda in de kantons waarin de Spelen zullen plaatsvinden.

Innsbruck

De steun van de Zwitserse regering is goed nieuws voor het Internationaal Olympisch Comité (IOC), dat de laatste jaren door de oplopende kosten steeds meer moeite heeft om steden en landen te vinden die Spelen willen organiseren.

Afgelopen zondag stemden de inwoners van Innsbruck in een referendum nog tegen het plan om de Winterspelen van 2026 in de Oostenrijkse stad te houden. 53,35 procent van de stemmers wilde geen gastheer van de Spelen zijn.

Innsbruck sloot zo aan in een rij van meer dan tien steden die dit decennium 'nee' hebben gezegd tegen de organisatie van Zomer- of Winterspelen.

Tot nu toe heeft alleen het Canadese Calgary ook duidelijk gemaakt dat het de Winterspelen van 2026 wil organiseren. Er worden nog bids verwacht vanuit Kazachstan (Almaty), Japan (Sapporo), Turkije (Erzurum) en de VS (Salt Lake City). Het IOC is van plan om in juli van 2019 de gastheer te kiezen.

St. Moritz

Zwitserland was in eerder in 1928 en 1948 organisator van de Winterspelen. In beide gevallen was het evenement in St. Moritz.

De komende Winterspelen zijn in februari 2018 in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang, terwijl vier jaar later het Chinese Peking de organisator is.