Geblesseerde Pulev haakt af voor titelgevecht met wereldkampioen Joshua

De Britse titelverdediger in het zwaargewicht zou het in het Principality Stadium in Cardiff opnemen tegen de Bulgaar Kubrat Pulev. De Oost-Europese uitdager meldde zich maandag echter af wegens een schouderblessure.

De 36-jarige Carlos Takam valt voor hem in. De Fransman, die in Kameroen werd geboren, hield volgens promotor Eddie Hearn al enige tijd rekening met het titelgevecht. Hij is de nummer twee op de lijst van uitdagers. Voor het gevecht in Wales zijn al 70.000 tickets verkocht.

Joshua veroverde in april de WBA-wereldtitel door in een uitverkocht Wembley de gelouterde Oekraïner Vladimir Klitschko te verslaan.

Beide boksers tekenden een contract voor een rematch op 11 november in Las Vegas. De 41-jarige Klitschko besloot in augustus echter te stoppen met boksen. Joshua is ook titelhouder van de IBF.