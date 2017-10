Kloosterboer volgt Bonnes op als directeur topsport judobond

De 70-jarige Kloosterboer was in het verleden actief voor onder meer de schaatsbond en de roeibond. Ook was hij trainer/coach en bestuurder in verschillende sporten.

Tijdens het bewind van Bonnes werd het centralisatieproces voor de topsporters ingezet, dat door lang niet alle topjudoka's werd ondersteund. Zij moesten door die invoering allemaal op Papendal trainen.

Onder anderen Kim Polling en Juul Franssen gaven aan die beslissing niet te steunen. Franssen stapte zelfs naar de rechter, omdat ze haar A-status was verloren. Zij won de zaak en hoeft maar enkele dagen per week op Papendal te trainen.

Het proces leidde tussentijds zelfs tot het vertrek van Bonnes, die in conflict was geraakt met oud-topjudoka Deborah Gravenstijn, lid van het bondsbestuur. Nadat zij vertrok, bleek Bonnes bereid terug te keren.

Vaarwater

Algemeen directeur Huub Stammes denkt dat de bond weer in rustiger vaarwater komt onder Kloosterboer. "De kennis, het enthousiasme en de gedrevenheid van Kloosterboer om het beste uit mensen te willen halen, werkt heel stimulerend."

"Ik ben ervan overtuigd dat hij binnen de JBN een topsportinfrastructuur kan creëren die topsporters in staat stelt medailles te winnen op de grote titeltoernooien."

Bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro pakte de Nederlandse judoploeg vorig jaar slechts één medaille. Anicka van Emden won brons in de klasse tot 63 kilogram. Het was de slechtste prestatie van de Nederlandse judoploeg sinds de Spelen van Seoul in 1988, toen de teller ook op één keer brons bleef staan.

"Nu het centralisatiemodel bij de judobond staat, is het tijd om de onderliggende topsportprocessen stap voor stap en consequent te verbeteren", aldus Kloosterboer.