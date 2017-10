Weggestuurde Tienpont houdt hoop op deelname aan Ocean Race

Steam Ocean haalt maandag in een verklaring uit naar AkzoNobel, maar het bedrijf van Tienpont schrijft ook dat de zeiler in een bijeenkomst met de rest van het team zijn vertrouwen heeft uitgesproken dat er in "de komende dagen" een overeenkomst bereikt kan worden met AkzoNobel.

Tienpont benadrukt in de verklaring dat hij terug wil keren als schipper van het Nederlandse team.

AkzoNobel maakt vrijdagavond, amper 24 uur voor de eerste havenrace in Alicante, bekend dat het Tienpont had weggestuurd wegens 'contractbreuk'. Het chemiebedrijf gaf toen geen verdere verklaring, maar kwam zondag alsnog met een toelichting.

Volgens AkzoNobel heeft Steam Ocean, het bedrijf waar ook alle andere bemanningsleden onder contract stonden, afspraken geschonden. "Die zijn zo serieus, dat het voor ons aanleiding was om met onmiddellijke ingang het contract met Steam te beëindigen", aldus een woordvoerder.

Zeilsoap

Het bedrijf benadrukte dat Tienpont aan mocht blijven als schipper, zo lang de relatie met zijn bedrijf Steam Ocean maar verbroken zou worden. Volgens AkzoNobel koos de Nederlander er vervolgens zelf voor om zaterdag niet aanwezig te zijn bij de havenrace in Alicante.

Steam Ocean stelt maandag in het volgende hoofdstuk van de zeilsoap dat het "absoluut onjuist" is dat Tienpont zijn team heeft verlaten. Het bedrijf blijft erbij dat het contract met de schipper "onrechtmatig" is verbroken.

Volgens Steam Ocean heeft AkzoNobel zijn sponsorverplichtingen "serieus verwaarloosd door betalingen aan Steam Ocean niet na te komen. Daardoor kwam Tienpont in de positie dat hij afgelopen maand de salarissen van zijn bemanning niet kon betalen."

AkzoNobel zou Tienpont zaterdag een nieuw contract tegen slechtere voorwaarden hebben aangeboden. Volgens de lezing van Steam Ocean wilde Tienpont toezeggingen van AkzoNobel over betalingen aan zijn bemanning en wilde het chemiebedrijf die niet geven.

De eerste etappe van de Volvo Ocean Race, van Alicante naar Lissabon, begint zondag.