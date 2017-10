Nageeye houdt 'supergevoel' over aan Nederlands record op marathon

"Dit record geeft me een supergevoel. Het is iets waar je heel lang van droomde. Ik kan niet wachten om te dansen in de douche", zei de geboren Somaliër tegen Losse Veter.

Vooraf zei Nageeye zich op een tijd van 2.08.40 te richten, maar stiekem had hij het Nederlands record van Kamiel Maase wel in zijn achterhoofd. Maase liep tien jaar geleden in Amsterdam 2.08.21.

"De gedachte aan het record heb je natuurlijk altijd", zei Nageeye zondag kort na de finish. "Mijn trainer en teamgenoten zeiden: Abdi, wees niet zo'n mietje. Waarom denk je aan 2.09 of 2.10. Jij kan 2.08 lopen."

"Op de trainingen ging het goed, maar het is een grote stap om het ook in de wedstrijd te laten zien. De laatste kilometers waren heel zwaar, maar ik voelde me nog steeds sterk", vertelde Nageeye, die ruim drie minuten moest toegeven op Lawrence Cherono. De Keniaan liep met 2.05.09 een parcoursrecord.

"De spanning kan je niet omschrijven, je benen voelen zwaar, je hoofd gaat alle kanten op. Ik ben tegen mezelf blijven vloeken om de scherpte te behouden", aldus Nageeye. "Maar het is gelukt. De komende maanden kan ik met een dikke smile lopen."

Warmte

De omstandigheden waren niet ideaal, met zo'n 20 graden in Amsterdam. "Ik heb niets van de warmte gemerkt. Ik was zo gefocust, zo geconcentreerd, dat ik er gewoon niet op gelet heb", verklaarde Nageeye, die vorig jaar elfde werd op de Olympische Spelen.

Nageeye is na zijn nieuwe record nog niet verzadigd, verzekerde hij. "Tot ik stop wil mezelf blijven verbeteren. Ik kan nog zoveel harder trainen, nog professionelerer worden, nog meer begeldeing vragen. Als ik de focus houd, kan ik nog grote stappen zetten. Dat weet ik zeker."