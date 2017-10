Nageeye verbetert Nederlands record op Amsterdam Marathon

Nageeye legde zijn 42,195 kilometer af in een nationale toptijd van 2.08.16. Daarmee was hij vijf seconden sneller dan Maase in 2007 (2.08.21).

Voor de 28-jarige Nageeye betekende het bovendien zijn tweede Nederlandse titel op de marathon.

De 29-jarige Cherono finishte in een parcoursrecord van 2.05.09 in het Olympisch Stadion. Hij bleef zijn landgenoot Nobert Kigen vier seconden voor na een sprint. Abraham Kiptum maakte het podium als nummer drie volledig Keniaans; hij finishte in 2.05.26.

Vorig jaar scherpte een andere Keniaan, Daniel Wanjiru, het parcoursrecord nog aan tot 2.05.21. Hij was er dit jaar niet bij in Amsterdam.

Bij de vrouwen was de Ethiopische Tadelech Bekele de snelste vrouw in 2.21.54. Dat was boven het parcoursrecord van 2.21.09, dat in 2012 werd gelopen door de Keniaanse Meseret Hailu.

De Keniaanse Gladys Chesir arriveerde als tweede vrouw in het Olympisch Stadion in 2.24.51 en Azmera Abreha uit Ethiopië werd derde in 2.25.23. Snelste Nederlandse was Mireille Baart. Ze pakte met een tijd van 2.44.21 de Nederlandse titel.

Afvalrace

Cherono maakte er, nadat de grote favoriet Tesfaye Abera uit Ethiopië na zo'n 33 kilometer al afhaakte, een spannend duel van met Kigen. Het duo was vooraan overgebleven na een afvalrace, die was begonnen met een kopgroep van zestien atleten.

Amos Kipruto gaf lange tijd het tempo aan. Hij hield het schema op het parcoursrecord, maar moest de tol betalen voor zijn inspanningen en loste na 38 kilometer. In de slotfase moest ook Kiptum zijn twee landgenoten laten gaan.

Cherono en Kigan liepen daardoor zij aan zij het Olympisch Stadion binnen en sprintten op de finish af. Cherono beschikte over de beste benen. Kigen eindigde als tweede in 2.05.13.

Cherono werd eerder dit jaar nog tweede in de Marathon van Rotterdam. Hij liep destijds een persoonlijk record van 2.06.21. In Amsterdam dook hij ruim een minuut onder die tijd en boekte hij zijn vierde marathonzege. Hij won ook al eens in Praag, Honolulu en Sevilla.

Nageeye

Nageeye liet eerder deze week al weten dat hij zich zou richten op de oude Nederlandse toptijd van Maase. "Ik hoop zondag rond de 2.08.40 uit te komen. Van daaruit wil ik op jacht gaan naar het Nederlands record", blikte hij vooruit.

Het liep zondag in het warme Amsterdam echter voortvarend. Heel even leek er een hapering, na 25 kilometer, maar Nageeye herstelde zijn ritme en na 30 kilometer kwam hij door in 1.31.10 een gloorde er al een lage 2.08.

De luchtvochtigheid was hoog en de temperatuur schommelde rond de 16 graden Celsius, zware omstandigheden voor een marathon, maar de Nederlander leek er geen hinder van te ondervinden. Hij raapte achterblijvers op en kwam onder luid gejuich het Olympisch Stadion binnen.

Op het laatste rechte stuk zag hij op de klok al dat het record hem niet meer kon ontgaan, waarna de dolgelukkige Nageeye knielde en de atletiekbaan kuste.