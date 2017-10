Dovizioso brengt spanning in MotoGP terug met nipte winst in nat Japan

In een bloedstollende race op het kletsnatte circuit van Motegi kwam Ducati-coureur Dovizioso twee tienden van een seconde eerder over de finish dan zijn Spaanse concurrent van Honda.

Achter de twee hoofdrolspelers van dit MotoGP-seizoen werd Dovizioso's landgenoot Danilo Petrucci (Octo Pramac Racing) derde, op ruim tien seconden.

Met nog drie races te gaan verdedigt Marquez, de regerend kampioen in de koningsklasse van de motorsport, een overbrugbare marge van slechts elf punten ten opzichte van Dovizioso.

De eerstvolgende Grand Prix is volgende week in Australië, op Phillip Island. Het seizoen wordt vervolgens afgesloten met de races in Maleisië en Valencia.

Bendsneyder

In de Moto3-klasse werd Bo Bendsneyder negende op de Twin Ring in Motegi. De 18-jarige Nederlander van Red Bull KTM Ajo is de nummer veertien in het klassement.

Dat wordt aangevoerd door de ongenaakbare Spanjaard Joan Mir, die zich in Japan tevreden moest stellen met de teleurstellende zeventiende plaats en nog even moet wachten op de wereldtitel. De winst ging naar zijn naaste belager Romano Fenati uit Italië.

Het podium werd gecompleteerd door diens landgenoten Niccolo Antonelli en Marco Bezzecchi.