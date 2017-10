Luiten handhaaft zich in middenmoot op derde dag Italiaans Open

De 31-jarige Rotterdammer produceerde op Club Milano vier birdies en een bogey. Luiten is dit jaar nog altijd op zoek naar een topresultaat. De vijfvoudig winnaar op de Europese Tour wist nog geen toernooi bij de beste drie te eindigen.

Luiten zei na afloop dat hij van plan is om zondag in de aanval te gaan. "Er hadden een of twee putts meer kunnen vallen, maar al met al is drie onder par zeker niet slecht. Als je vijf of zes onder maakt doe je goede zaken, dus morgen op de laatste dag gaan we in de aanval."

"Als je hier goede zaken wilt doen moet je vijf onder spelen. En dat had gekund, want het was vandaag weer solide. Er bleven net een paar putts op de rand liggen. Dat was zonde."

Wallace

Matt Wallace begint zondag als koploper aan de vierde en laatste dag. Hij gebruikte voor zijn derde omloop 67 slagen.

De Engelsman heeft met een totaal van 196 (-17) een voorsprong van twee slagen op zijn landgenoot Tyrrell Hatton, die zaterdag een rondje van 65 slagen liet noteren, en de Italiaan Francesco Molinari, die voor zijn derde ronde 66 slagen nodig had.

Voor de winnaar van het toernooi ligt een cheque van 990.000 euro klaar.