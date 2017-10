Oppermachtige Van der Poel pakt in Kruibeke zevende seizoenszege

Het is voor Van der Poel al zijn zevende zege in de acht races die hij dit seizoen reed. Alleen afgelopen zondag moest hij zijn meerdere erkennen in Lars van der Haar, die in Ronse de GP Mario De Clercq op zijn naam schreef.

De zes wedstrijden daarvoor eindigden allemaal in een overwinning voor de 22-jarige Van der Poel. Van der Haar ontbrak zaterdag bij de Belgische veldrit.

Van der Poel ging er vroeg in de wedstrijd in Kruibeke vandoor en werd nooit meer teruggezien door de concurrentie. De Belgische wereldkampioen Wout van Aert finishte als tweede, diens landgenoot Quinten Hermans kwam als derde over de streep.

Cola

"Het was ongelofelijk warm", zei Van der Poel zijn overwinning in Kruibeke. "Ik heb de hele cross uitgekeken naar een cola."

"Aangenaam? Ik heb redelijk afgezien. Ik wist dat het lastig was, maar het begon tegen te vallen na een paar rondjes. Ik heb een pittige trainingsweek achter de rug, dus had tijd nodig om erin te komen."

Bij de vrouwen ging de zege naar Katie Compton. De Nederlandse Maud Kaptheijns werd op ruime afstand tweede.