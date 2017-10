Team AkzoNobel weert 'verbaasde' schipper Tienpont bij Volvo Ocean Race

"Ik ben zeer verbaasd over het besluit, dat ik via de media moest vernemen", doet de 35-jarige Tienpont in een eerste reactie zijn beklag tegenover de NOS.

Vrijdagavond maakte Team AkzoNobel bekend dat het Tienpont had weggestuurd, zonder verdere details over de zaak prijs te geven.

De schipper hoopt AkzoNobel nog voor de start van de prestigieuze race op zaterdagmiddag op andere gedachten te brengen, maar het is nog niet bekend of het Nederlandse chemiebedrijf daarop in is gegaan.

Omdat het startschot voor de eerste etappe zaterdagmiddag al gegeven wordt in Alicante, is het maar de vraag of Team AkzoNobel überhaupt nog tijdig een nieuwe schipper weet te strikken voor de Volvo Ocean Race.

Bekking

Het debuterende team had Tienpont vorig jaar al vastgelegd en liet hem zelf zijn bemanning samenstellen. "Ik kan niet wachten om te beginnen en ga er alles aan doen om de race te winnen", zei de schipper destijds bij de presentatie.

Tienpont deed twee keer eerder mee aan de acht maanden lange havenrace: in 2005/2006 namens ABN Amro en twee jaar geleden voer hij twee etappes in de boot van Team Vestas Wind.

Naast Tienpont, die twee keer de prestigieuze America's Cup won met Oracle, doet er nog één andere Nederlandse schipper mee aan de Volvo Ocean Race: Bouwe Bekking namens Team Brunel.

In de eerste etappe zeilen de zeven jachten van het Spaanse Alicante naar het Portugese Lissabon. Eind juni finisht de Volvo Ocean Race in Scheveningen.