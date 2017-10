Volleybalsters komende zeven jaar in nieuwe Nations League

Oranje, dat begin deze maand tweede werd op het EK, is één van de twaalf 'core teams' die zeven jaar lang verzekerd is van deelname.

De intercontinentale Volleyball Nations League bestaat uit zestien landen. Vier teams worden aangeduid als 'challenger teams', waarvoor een degradatie-regeling geldt met de continentale landencompetities.

De zestien deelnemende landen spelen ieder vijftien poulewedstrijden, verdeeld over vijf driedaagse toernooien. In de Final Six wordt vervolgens gestreden om de medailles. Nederland won de World Grand Prix in 2007 en greep vorig jaar bij de Olympische Spelen net naast eremetaal.

World League

Bij de mannen is de Nations League de vervanger van de World League. Daar gaat Oranje spelen in een Europese landencompetitie.

De beste twee landen van die competitie spelen met andere continentale winnaars om promotie naar de Volleyball Nations League.

Nederland won eenmaal de World League en dat was is in 1996, het jaar waarin ook de olympische titel werd behaald. In 2006 en 2012 werd de Europe League gewonnen.