NBA-legende Jordan bezorgd over niveauverschil topteams en 'rommel'

"Er zijn één of twee geweldige ploegen, de overige 28 teams zijn rommel en eigenlijk niets waard", klaagt de eigenaar van Charlotte Hornets in het magazine Cigar Aficionado. "De kleinere clubs gaan het heel moeilijk krijgen om financieel te overleven."

De dominatie van de zogenoemde 'superteams' ziet Jordan als een gevaar voor de NBA. "Ik denk dat de competitie vanuit een sportief oogpunt daardoor wordt aangetast."

Jordan, die met Chicago Bulls in de jaren negentig de competitie domineerde en vijf keer werd uitgeroepen tot meest waardevolle speler, liet zelf overigens in het midden welke teams er ver bovenuit steken en welke fungeren als competitievulling.

Concurrentie

De kritiek van Jordan is hoogstwaarschijnlijk gericht op het gebrek aan concurrentie voor de topploegen Golden State Warriors en Cleveland Cavaliers, die de laatste drie jaar tegenover elkaar stonden in de finale van de NBA. In 2016 ging de titel naar Cleveland. De Warriors waren in 2015 en 2017 de sterkste

Ook voor het nieuwe NBA-seizoen, dat komende dinsdag begint, zijn Golden State en Cleveland de twee grote favorieten voor de titel.

Jordan is sinds 2006 de eigenaar van Charlotte Hornets, dat toen nog onder de naam Charlotte Bobcats actief was. De ploeg uit North Carolina slaagde er vorig seizoen niet in om de play-offs te halen en werd elfde in de Eastern Conference.