Titelverdediger Chicago Cubs knokt zich naar finale National League

De Cubs waren daardoor na vijf wedstrijden met 3-2 te sterk voor de Nationals.

In het laatste duel in Washington stonden de Cubs na twee innings met 4-1 achter. Door een sterke derde en vijfde inning kwam de ploeg van coach Joe Maddon op voorsprong (4-7). Die werd in de laatste vier slagbeurten niet meer uit handen gegeven.

In de finale van de National League spelen de Cubs tegen Los Angeles Dodgers, dat in de nacht van maandag op dinsdag in de andere halve finale al afrekende met Arizona Diamondbacks.

Vorig seizoen speelden beide ploegen ook al tegen elkaar in de finale van de National League. De Cubs zegevierden destijds met 4-2.

World Series

De winnaar van de National League stoomt door naar de World Series, de finale van het MLB-seizoen. Daarin nemen de Cubs of Dodgers het op tegen de winnaar van de American League, New York Yankees of Houston Astros.

De Cubs schreven vorig seizoen de World Series op hun naam door Cleveland Indians met 4-3 te verslaan.