Kickbokser Verhoeven ervan overtuigd dat Silva 'binnen de tijd neergaat'

"Ik denk dat we tot twee of drie ronden komen, maar hij gaat neer. Binnen de tijd", aldus Verhoeven in gesprek met De Telegraaf.

Gemakkelijk zal de 28-jarige Brabander het niet krijgen, aangezien de negen jaar oudere Braziliaan in het verleden als MMA-vechter te sterk was voor onder meer Alistair Overeem en absolute grootheid Fedor Emelianenko.

Silva, bijgenaamd Bigfoot, maakte onlangs de overstap van UFC naar Glory en zal tegen Verhoeven zijn debuut voor de kickboksbond maken.

"Hij is een goede vechter, fysiek ook sterk", weet de Nederlander. "Maar een voordeel voor mij is dat in kickboksen langere combinaties worden gemaakt. In MMA is dat korter, waarna het gevecht vaak naar de grond gaat. Ik heb er zin in."

De partij is over drie ronden omdat de wereldtitel in het zwaargewicht niet op het spel staat. Het eerstvolgende titelgevecht van Verhoeven is tegen Jamal Ben Saddik, in december in Rotterdam.