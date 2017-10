Van Gerwen, Van Barneveld, Klaasen en Dekker zeker van World Series Finals

Wereldkampioen Van Gerwen won de voorbije twee edities van toernooi dat sinds 2015 dient als slotstuk van het World Series of Darts-seizoen. Beide keren was de 28-jarige Brabander in de finale te sterk voor Peter Wright.

Die Schot is er als 'thuisspeler' ook weer bij in Braehead Arena. Van Barneveld behoort eveneens tot de acht geplaatste spelers, net als Gary Anderson, James Wade, Daryl Gurney, Kyle Anderson en Gerwyn Price.

Klaasen mag op basis van zijn positie op de PDC Order of Merit, de officieuze wereldranglijst, ook meedoen aan het finaletoernooi. Dat geldt ook voor Adrian Lewis, Mensur Suljovic en Dave Chisnall. Simon Whitlock, Corey Cadby, Michael Smith en Max Hopp hebben een 'wildcard' gekregen van de organisatie.

Later op maandag voegde ook Jan Dekker zich via een kwalificatietoernooi nog bij de in totaal 24 deelnemers. Rob Cross, Chris Dobey, Jonny Clayton, Mark Webster, Simon Stevenson, Dimitri Van den Bergh en Justin Pipe zijn er via die weg van 3 tot 5 november ook bij in Glasgow.