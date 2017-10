Zonderland voelt zich 'Superman' na rondje aan één arm in WK-finale

"Het was niet top, maar ik ben zo blij dat ik erin ben blijven hangen", zei Zonderland, die na zijn tweede vluchtelement nog maar met één hand aan de stok hing.

Aan één arm draaide hij een rondje om de stok gedraaid. "Ja, zo voelde het wel een beetje. Als Superman", lachte de olympisch kampioen van Londen 2012, die vier jaar later in Rio de Janeiro een periode vol malheur afsloot met een val.

"Met mijn score (14,233) was het daarna afwachten wat de turners na me deden. Het kon goud zijn, maar ook de vierde plaats. Ze konden allemaal mijn score halen. Ook daarom ben ik blij met zilver."

Het podium werd gecompleteerd door de Kroaat Tin Srbic (goud) en Bart Deurloo (brons). Srbic turnde een degelijke oefening met drie vluchtelementen achter elkaar, maar met lagere waarden dan die van Zonderland, en was de enige die hem nog passeerde. De spectaculaire Japanner Hidetaka Miyachi viel eruit.

Weg kwijt

De 31-jarige Zonderland voelde in het Olympisch Stadion van Montreal na een verkoudheid, die hem de eerste dagen hinderde, de kracht terugkomen. Hij wist dat een medaille mogelijk was.

"Dit was de eerste keer sinds de WK van 2014 dat ik zo'n goede voorbereiding kon draaien. Ik voelde me vandaag zo sterk, ik moest me bij het inturnen gewoon inhouden."

Dat het uiteindelijk geen goud werd, zorgde er niet voor dat de lach van Zonderlands gezicht verdween. "Ik ben er blij mee, het voelt als goud. Na die misser was ik even de weg kwijt. Toen ik neerkwam, dacht ik: wat is dit? Maar ik was ook blij dat ik erin was gebleven. Het was een mooie periode: ik heb nog steeds het gevoel dat ik steeds beter word.''