Zonderland voelt zich 'Superman' na rondje aan één arm in WK-finale

"Het was niet top, maar ik ben zo blij dat ik eraan ben blijven hangen", zei Zonderland, die na zijn tweede vluchtelement nog maar met één hand aan de stok hing.

Aan één arm draaide hij vervolgens een rondje om de stok. "Net als Superman. Ja, zo voelde het wel een beetje", lachte de olympisch kampioen van Londen, die vier jaar later in Rio de Janeiro een periode vol malheur afsloot met een val.

In de eindstrijd in Montreal kwam Zonderland als derde in actie. "Met mijn score (14,233) was het daarna afwachten wat de turners na me deden. Het kon goud zijn, maar ook de vierde plaats. Ze konden allemaal mijn score halen. Ook daarom ben ik blij met zilver."

Het podium werd gecompleteerd door de Kroaat Tin Srbic (goud) en Bart Deurloo (brons). De 21-jarige Srbic turnde een degelijke oefening met drie vluchtelementen achter elkaar, maar met lagere waarden dan die van Zonderland, en was de enige die hem nog passeerde. De spectaculaire Japanner Hidetaka Miyachi viel.

Weg kwijt

De 31-jarige Zonderland voelde in het Olympisch Stadion van Montreal de kracht terugkomen, nadat een verkoudheid hem in de eerste dagen hinderde. Hij wist dat een medaille mogelijk was.

"Dit was de eerste keer sinds de WK van 2014 dat ik zo'n goede voorbereiding kon draaien. Ik voelde me vandaag zo sterk, ik moest me bij het inturnen gewoon inhouden."

Dat het uiteindelijk geen goud werd, zorgde er niet voor dat de lach van Zonderlands gezicht verdween. "Ik ben er blij mee, het voelt als goud. Na die misser was ik even de weg kwijt. Toen ik neerkwam, dacht ik: wat is dit? Maar ik was ook blij dat ik erin was gebleven. Het was een mooie periode: ik heb nog steeds het gevoel dat ik steeds beter word."

Deurloo

Ook Deurloo, die zijn eerste toestelfinale turnde op een WK, voelt dat er meer in zit, al was ook hij meer dan tevreden met brons. De oefening ging niet helemaal zoals het moest'', zei de 26-jarige Ridderkerker. "Bij mijn eerste vluchtelement ging het al niet perfect. Ik ben blij dat het goed afliep."

'Bravoure Bartje', zoals zijn bijnaam luidt, kon de door hem gehoopte triple niet maken. "Het blijkt voor iedereen lastig om onder druk te turnen. Kijk naar die Cubaan (Randy Leru, red.), met wel een gelukte triple, maar een grote fout bij de afsprong. Die had anders gewoon gewonnen."

"Ook ik kwam niet goed uit. Dan kan ik wel proberen dat derde element er achter te plakken, maar dan loop je de kans dat je er overheen schiet. Al met al is het gewoon een prima resultaat. Vooraf had ik hiervoor getekend. Ik ben er echt heel blij mee."

Deurloo roept al langer dat hij zich wil meten met de wereldtop en dus is hij trots dat het er nu op het hoogste niveau uit is gekomen. "Mooi dat ik hier samen met Epke op het podium sta. We waren natuurlijk liever één en twee geweest. Maar ik denk dat dit ook historisch is, twee Nederlanders op het podium op een WK."