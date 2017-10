Knegt ook na goud in Dordrecht ervan overtuigd dat het nog veel beter kan

"Het kan allemaal nog een stuk beter", zei Knegt na afloop van zijn 1000 meter. "Conditioneel zit het goed, maar ten opzichte van vorig seizoen mis ik een versnelling. Als ik die heb, worden de prestaties alleen nog maar mooier. Daar ben ik van overtuigd."

Knegt, die drie jaar geleden in Sochi olympisch brons pakte op de 1000 meter, bleef de Canadees Samuel Girard (tweede) en de Zuid-Koreaan Seo Yi Ra (derde) voor. Nooit eerder was de Fries tijdens een World Cup de beste op de kilometer.

"Het is mooi om deze afstand eindelijk eens winnend af te sluiten. Vijf jaar geleden was ik er hier in Dordrecht ook al dichtbij, maar toen juichte ik te vroeg. Daar heb ik zeker van geleerd. Gelukkig viel nu alles op zijn plek."

Knegt sloot het evenement in Dordrecht af met drie medailles. Hij pakte zaterdag het zilver op de 500 meter en veroverde zondag vlak na het goud op de 1000 meter dezelfde kleur medaille met de Nederlandse relayploeg, die verder bestond uit Itzhak de Laat, Dylan Hoogerwerf en Daan Breeuwsma.

"Een tweede plek op de achtervolging is natuurlijk hartstikke mooi. Helemaal na de negende plek van vorige week in Boedapest. Het enige wat bij deze wereldbekerwedstrijden telt, is dat we aan het eind van de streep bij de beste acht staan. Door deze tweede plaats pakken we 8200 punten voor het klassement en doen we goede zaken in de strijd om een olympisch ticket."

Schulting

Naast Knegt won Suzanne Schulting op de laatste dag van de World Cup een medaille. De 20-jarige Nederlandse eindigde op de 1000 meter als tweede achter de Zuid-Koreaanse Shim Suk Hee. Haar landgenote Lee Yu Bin completeerde het podium.

"Ik ben supertevreden met mijn race", aldus Schulting. "Deze zilveren medaille is goed voor het zelfvertrouwen."

Schulting revancheerde zich in Dordrecht voor haar prestaties tijdens de eerste World Cup. In Boedapest werd ze vorige week maar liefst vier keer gediskwalificeerd.

"Ik ben blij dat deze World Cup een stuk beter is verlopen dan vorige week", zei een opgeluchte Schulting. "Door mijn goede races hier in Dordrecht overheerst nu de blijdschap. Wat er vorige week gebeurde is allang weer uit mijn geheugen."

De Nederlandse vrouwen hielden aan de relay geen medaille over. Yara van Kerkhof, Lara van Ruijven, Schulting en Jorien ter Mors finishten in Dordrecht als vierde. Het goud ging naar China. Zuid-Korea eindigde als tweede en Canada werd derde. Vorige week strandde Oranje nog in de halve finale.

"Het is jammer dat we de relayfinale niet hebben kunnen afsluiten met een medaille, maar dat neemt niet weg dat we trots zijn op elkaar. Met dit resultaat kunnen we met veel vertrouwen uitkijken naar de laatste twee World Cups in november in Azië."