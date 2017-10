Luiten sluit Alfred Links Dunhill Championship af op 36e plaats

De 31-jarige Rotterdammer bleef tijdens zijn slotronde op de prestigieuze Old Course in St. Andrews weliswaar drie slagen onder het baangemiddelde, maar het leverde hem met een totaal van 279 geen topklassering op.

De Engelse golfers Tyrrell Hatton en Ross Fisher eisten zondag alle aandacht op. Fisher deed dat met een ongeëvenaarde slotronde van slechts 61 slagen, een baanrecord op de Old Course, één van de oudste en bekendste golfbanen ter wereld. De 36-jarige Engelsman produceerde liefst elf birdies.

Het bleek niet genoeg voor de eindzege in Schotland. Die ging net als vorig jaar naar zijn landgenoot Hatton, die een ijzersterk toernooi bekroonde met de winst. Hatton sloot af met een ronde van 66 slagen, waarmee hij uitkwam op een totaal van 264, drie minder dan Fisher. De 25-jarige Engelsman is de eerste golfer die het Alfred Links Dunhill Championship twee jaar op rij weet te winnen.

Het regende birdies en lage scores tijdens de slotronde op de Old Course. Luiten baalde dat hij 'slechts' drie keer onder par ging. "Ik raakte alle achttien greens en ben nauwelijks buiten vijf meter van de vlag geweest. Toch maakte ik slechts drie birdies. In deze omstandigheden is de Old Course een van de makkelijkste banen die je kunt spelen en dan is dat gewoon heel slecht'', mopperde de Nederlander.

"De putter deed het niet en vandaag was het een 'puttcompetitie'. Op dit moment gooi ik de putter het liefst in de prullenbak en probeer ik iets nieuws.''