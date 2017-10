Bouwmeester voltooit trilogie met Europese titel in Laser Radial-klasse

Bouwmeester hield een nipte voorsprong van een punt over op de nummer twee, de Deense Anne-Marie Rindom (54 om 55). De Griekse Vasileia Karachaliou veroverde het brons met 58 punten.

Bouwmeester verdedigde op de laatste dag van het jaarlijkse toernooi een comfortabele voorsprong op Rindom. De Scandinavische won echter de tiende en voorlaatste race, terwijl Bouwmeester slechts als tiende over de finish zeilde.

Daardoor werd de laatste race nog spannend. De top drie keek vooral naar elkaar en kwam als achttiende, zeventiende en zestiende over de meet.

Domineren

"Vandaag was misschien niet de allerbeste dag, maar het eindresultaat telt en dat was genoeg", zei Bouwmeester. "Onze doelstelling is om de sport te domineren en dat doe je met het neerzetten van consequent goede resultaten."

Bouwmeester erkende dat haar resultaten in de elf races op het EK erg uiteen liepen. "We hadden hier te maken met supermoeilijke omstandigheden vanaf de eerste dag, met weinig wind en hoge golven. Het was echt een wedstrijd van incasseren en accepteren dat je het niet altijd goed kunt doen. Zolang je maar degelijke en goede beslissingen blijft nemen en vertrouwen blijft houden in jezelf. Dat is me gelukt, dus ik ben superblij."

Daphne van der Vaart eindigde in Barcelona als twaalfde. Maxime Jonker werd negentiende.