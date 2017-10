Gurney wint met World Grand Prix eerste major na thriller tegen Whitlock

De 31-jarige Gurney was in het Citywest Hotel van Dublin met 5-4 te sterk voor zijn Australische opponent. Na een gelijk opgaande partij moest een negende set de beslissing brengen in Ierland.

Voor 'Red Dragon Daryl' was het zijn eerste titel op de World Grand Prix. De Noord-Ier bereikte ook nooit eerder de eindstrijd van de prestigieuze major, waarbij de leg begonnen moet worden met een dubbel.

Vorig jaar ging de winst nog naar Van Gerwen. De titelverdediger liet zich in de eerste ronde al verrassen door John Henderson. Die Schot was in de kwartfinales ook verantwoordelijk voor de uitschakeling van Raymond van Barneveld, maar sneuvelde bij de laatste vier tegen de uiteindelijke winnaar Gurney.

Verliezend finalist Whitlock bleek in de kwartfinales een te groot obstakel voor Benito van de Pas en stuurde in de eerste ronde Christian Kist al naar huis. Jelle Klaasen strandde ook in de openingsronde in de Ierse hoofdstad.